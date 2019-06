Rejsende efterlyser tog til lufthavnen

Billund: Et tog direkte til lufthavnsterminalen, det er både nemt og hurtigt. Men sådan er det ikke i Billund Lufthavn, hvor man må nøjes med bus, bil eller taxa.

Selvom Billund Lufthavn er en af Skandinaviens mest internationale lufthavne, hvor over 99 procent af lufthavnens passagerer rejser til og fra udlandet, er der endnu ikke togforbindelser, som der er til mange andre internationale terminaler.

En ny undersøgelse fra Epinion viser dog, at hvis flertallet af befolkningen i Midtjylland og Syddanmark kunne vælge, skulle toget fortsætte direkte til lufthavnen. Det vil gøre lufthavnen langt mere attraktiv.

54 procent af de adspurgte er positivt stemte overfor en togstation ved Billund Lufthavn, mens kun 15 procent ikke ønsker en togstation ved lufthavnen.

- Vi ved, at mere end 30 procent af husstandene i Midtjylland og Syddanmark ikke har adgang til bil. Andelen er naturligvis højere i storbyer som Aarhus og Odense end i de tyndere befolkede områder. Det betyder, at en station i Billund Lufthavn vil give langt flere rejsende muligheden for at benytte lufthavnen til deres rejser. Vi vil blive valgt til, og mange vestdanskere vil få kortere rejsetid til deres nærmeste lufthavn, siger lufthavnens administrerende direktør, Jan Hessellund, i en pressemeddelelse.