Rejsegilde på Billunds kommende borg-hotel: Tidsplanen holder

Billund: Billund er kendt som en ung by - her er ingen middelalderborge eller gamle kongeslotte, men i Billund bygger man bare det, man ikke har. Og således er et stort borg-hotel nu godt på vej - med udsigt til Legoland og Lalandia, naturligvis. Onsdag blev en rejsegildekrans med lidt møje og besvær sat fast ved tårn-konstruktionen, og hoteldirektør for Hotel Legoland, Thomas Tøstesen sagde i sin tale til samarbejdspartnere og håndværkere, at han glædede sig over at stå mellem to halvfærdige slotte allerede.

- Det har været en imponerende indsats, og der har været fart på, lød det fra Thomas Tøstesen, der på få måneder har set flere års arbejde udfolde sig i borgtykke mure.

- Men vi venter stadig med at leje det ud til april, sagde Thomas Tøstesen, der håbede, at håndværkerne ville fortsætte i samme tempo med samme iver.

Mange fik tak med på vejen - både helt lokale håndværkere, men også tyske firmaer, der har leveret betonelementerne til borgenes toppe. Således blev der også takket på både engelsk og tysk.

- Vi har gang i et meget ambitiøst projekt, men vores projektleder og rådgivere har haft en god dialog med håndværkerne, og det glider bare. Meget handler om planlægning, sagde Thomas Tøstesen.