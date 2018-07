Regn over Lundgård Plantage: Uvejr hjalp slukning af naturbrand på vej

Billund Kommune: Et varslet uvejr med lyn og torden vestfra var ikke på ønskesedlen hos brandmændene lørdag middag i Lundgård Plantage. Her arbejdede de intensivt med slukningsarbejdet efter en voldsom naturbrand fredag eftermiddag. Men regnevejret endte faktisk med at blive en god hjælp. Det er meldingen fra indsatsleder Brian Fabricius søndag formiddag.

- Her går faktisk ret godt. Vi går med nogle småtterier nu. Regnen, der kom, har helt sikkert gjort sit til slukningsarbejdet. Det hele blev gjort mere vådt, end vi havde turdet håbe på, siger Brian Fabricius, der ikke havde set frem til blæst, lyn og torden, for det kunne sagtens have vanskeliggjort arbejdet yderligere.

- Men vi mærkede faktisk ikke så meget til den del af det, lyder det fra Brian Fabricius.

Brandvæsenet blev der kaldt ud en enkelt gang til et lynnedslag i en tørretumbler i Filskov. Flere brandbiler i beredskab blev sendt til stedet lidt efter klokken 18, og der var en del røg i huset.

Søndag formiddag arbejder cirka 15 brandmænd stadig på opgaven i Lundgård Plantage, men arbejdet forventes afsluttet i løbet af dagen.

Branden har været én af de mere voldsomme af slagsen:

- Der er flere steder, hvor området er voldsomt ødelagt. Mange ting spiller ind ved en naturbrand. Det er vanskeligt at skabe sig et overblik, vandforsyningen kan være vanskelig, og dertil tager det tid at køre hjælpetropperne i stilling, siger Brian Fabricius. derfor tog det også nogle timer fredag eftermiddag og aften at få hold på branden.