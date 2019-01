Regionsrådets yngste: Sundhedsvæsenet kommer til at mangle politikere

Selv om Kristian Nørgaard er positiv overfor sundhedsreformen, er han bekymret for, hvad der sker med et sundhedsvæsen uden lokal, politisk forankring.

Grindsted: Sundhedsvæsenet kommer til at mangle politisk repræsentation, når Løkkes sundhedsreform bliver gennemført, og regionsrådet erstattes af en bestyrelse af embedsfolk, der skal styre sundhedsområdet.

Det mener Kristian Nørgaard (V), yngste medlem af regionsrådet for Region Syddanmark og næstformand i sundhedsudvalget.

- En bestyrelse skal ikke stå til regnskab over for vælgerne, hvis de for eksempel beslutter at nedlægge Grindsted Sygehus. Det er min bekymring i det her, siger Kristian Nørgaard.

Han understreger dog, at han synes, der er rigtig meget positivt i sundhedsreformen - herunder hensigten om at styrke det nære sundhedsvæsen:

- En stor udfordring i dag er samarbejdet mellem sygehuset og kommunerne. Det er helt rigtigt, at man vil tvinge nogle kommunale politikere og nogle borgmestre til at komme på banen. Men udfordringen bliver, at Ib (Kristensen, borgmester, red.) også har rigtig meget andet at se til. Jeg kan arbejde fuldtid med sundhed, siger han.