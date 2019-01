Regionerne nedlægges: Lokale bekymringer for fremtiden for Grindsted-forureningen

Utilfredshed hos SF

Socialistisk Folkeparti deler de lokale bekymringer for fremtiden for Grindsted-forureningen. I en skriftlig kommentar fra formand Pia Olsen Dyhr lyder det, at:- Det er totalt til grin, når regeringen vil lave en pulje på 500 millioner til oprensning af generationsforureninger frem mod 2030. De penge forslår som en skrædder i helvede. Alene oprensningen af Grindstedværket skønnes at koste et trecifret millionbeløb. Vi behøver ikke nedlægge regionerne for at lave en pulje til jordforureninger. Faktisk kan jeg godt være alvorligt bekymrede for, om en nedlæggelse af regionerne vil forsinke opgaven med at få renset op efter fortidens synder.