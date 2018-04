Regionen vil have styrelse til at se på Grindsted-borgeres sundhed

Lokale politikere siger, at de tager Grindsted-borgernes bekymringer for deres helbred alvorligt. Der er behov for en ny samlet vurdering af den forurenede undergrunds eventuelle påvirkning af folk helbred, siger Jørn Lehmann Petersen.

Mødet med Styrelsen for Patientsikkerhed skal ses som første skridt mod en samlet vurdering af den sundhedsmæssige påvirkning fra forureningerne. Anmodningen er dog ikke udtryk for ændrede risikovurderinger fra regionens side, understreger Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Grindsted: Grindsted-borgernes bekymring for deres helbred får nu Region Syddanmark til sammen med Billund Kommune til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om et møde omkring Grindstedforureningerne.

Vi skal have en ny vurdering

- Der er gennem årene efter behov indhentet udtalelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de sundhedsmæssige problemstillinger med relation til Grindstedforureningerne. Den bekymring, som nogle borgere i Grindsted har givet udtryk for, tager vi imidlertid alvorligt, og derfor har vi taget initiativ til at få en fornyet og samlet vurdering af de sundhedsmæssige aspekter ved forureningerne fra Grindstedværket, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø og råstoffer i regionen.

Det er dog stadig regionens faglige vurdering, at det er sikkert at opholde sig i f.eks. private boliger og haver, ligesom regionen ikke mener, at drikkevandet er påvirket af forureningerne.