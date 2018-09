Regionen undersøger mulig forurening ved børnehave

Region Syddanmark arbejder for tiden på at finde ud af, om jorden under legepladsen ved Børnehuset Andedammen i Vorbasse gemmer på en hidtil ukendt forurening.

Vorbasse: Børnene i Børnehuset Andedammen i Vorbasse må fortsat finde sig i at have en mindre legeplads end sædvanligt at boltre sig på. Sådan fortsætter det en rum tid endnu, for der er netop sat gang i undersøgelser, som skal vise, om den jord, legepladsen er placeret oven på, er forurenet. For en måneds tid siden fandt en pædagog i børnehaven et stykke eternit i jorden. En undersøgelse af det lille stykke eternit viste, at det indeholdt asbest, og derfor blev legepladsen omgående spærret af, så det kunne blive undersøgt til bunds, om der i jorden befandt sig mere sundhedsskadeligt materiale. - Lige nu er regionen ved at undersøge, hvor stort omfanget af problemerne er. Det er undersøgelser, som er gået i gang i denne uge, og i forhold til hvad de viser, skal vi så have fundet ud af, hvilken løsning der skal til for at afhjælpe problemet, fortæller Lisbeth Østergaard, der er dagtilbudschef i Billund Kommune.

Fra at vide, at der i jorden lå noget eternit med asbest, er vi nu gået i gang med at handle, så vi kan være sikre på, at den løsning, vi sætter i værk, også er den rigtige. Lisbeth Østergaard, dagtilbudschef, Billund Kommune