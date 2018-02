Grindsted: Det er muligt - hvis der er politisk opbakning til det - at komme i hvert fald en del af forureningen i Grindsted Å til livs.

Sådan lød det i starten af ugen i JV, hvor professor Poul Løgstrup Bjerg fra Danmarks Tekniske Universitet forklarede om en mulig pumpe- eller barriereløsning i åen, således at man kan filtrere en væsentlig del af forureningen væk.

Sådan et koncept er Region Syddanmark faktisk i gang med at teste på to andre forureningssteder, lyder det fra Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark.

- Vi er i fuld gang med at prøve det af i Kærgård Klitplantage og i et projekt i Odense, og de foreløbige resultater ser meget lovende ud, dels i forhold til at nedbryde stofferne, dels i forhold til at stoppe udsivningen. Men vi har kun kørt i kort tid, så vi har ikke set langtidseffekterne endnu, siger Jørn Lehmann.