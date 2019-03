Region Syddanmark forventer, at man til sommer ved, om der snart sættes gang i et oprensningsanlæg ved åen. Hvis alt går vel, er anlægget i drift allerede fra december 2019.

Grindsted: Når det bliver sommerferie, forventer Region Syddanmark at have en afklaring på, hvad der skal ske i Grindsted Å.

Som skrevet forleden håber regionen på at have et afværgeanlæg oppe at køre i 2020, og det bliver rådgivningsvirksomheden Cowi, som skal komme med et bud på hvordan, og hvilken pris det vil koste at etablere og drive afværgeanlægget.

Allerede ved udgangen af maj skal Cowi aflevere sin vurdering. En eventuel planlægning af anlægget vil derefter kunne sættes i gang til august, hvis regionsrådet er tilfreds med et af forslagene. I givet fald er det regionens mål, at det midlertidige afværgeanlæg er etableret og sat i drift inden nytår - altså så tidligt som december 2019.

- Den del, som er sat i gang nu, drejer sig om en midlertidig indsats, der skal køre, indtil vi kan etablere en permanent afværgeindsats. Ligesom i Kærgård Klitplantage skal der først laves en række undersøgelser og eventuelt etableres et pilotprojekt, som skal kvalificere mulighederne for, hvordan et permanent afværgeanlæg kan se ud. Ved en permanent indsats taler vi om et anlæg, som skal behandle en væsentligt større vandmængde end det midlertidige anlæg, og et anlæg, som skal køre i årtier, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark, via en pressemeddelelse.