Regionen så nærmere på forureningen i Grindsted

Miljøudvalget i Region Syddanmark var onsdag en tur i Grindsted for at se nærmere på de forurenede områder ved afløbsgrøften, fabriksgrunden, banegravsdepotet, lossepladsen, Grindsted Å og Engsøen.

Grindsted: Region Syddanmarks miljøudvalg var onsdag på besigtigelsestur til de forurenede områder i Grindsted og efterfølgende til møde med Billund Kommunes teknik- og miljøudvalg. Formålet var at få en dybere viden om de komplekse forureninger under byen.

Ved hvert af stederne fik politikerne en orientering om forureningerne og en status på igangværende, tidligere og kommende indsatser.

- Det er en meget vigtig sag for regionen. Derfor har vi forsøgt at gøre landspolitikerne opmærksomme på, at forureningerne i Grindsted er så stor en økonomisk udfordring, at vi har brug for en særlig pulje penge til den og de øvrige generationsforureninger. Og det fornemmer jeg også en vis lydhørhed over for, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, via en pressemeddelelse fra regionen.

Under turen fortalte professor Poul Løgstrup Bjerg fra Danmarks Tekniske Universitet om DTU's vurdering af forureningen fra fabriksgrunden. Vurderingen peger på, at de højeste forureningskoncentrationer med al sandsynlighed ikke længere findes under fabriksgrunden, men har bevæget sig ind under byen.

Derfor anbefaler DTU, at politikerne sætter ind over for forureningen ved Grindsted Å, hvor der blandt andet er konstateret store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

- DTU's vurdering gør helt sikkert indtryk og bekræfter det, som regionens administration tidligere har oplyst. Det er derfor helt sikkert interessant at drøfte etablering af afværgeforanstaltninger ved åen, siger Jørn Lehmann Petersen i pressemeddelelsen.