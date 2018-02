Region: Togtur til Billund skal gå hurtigst muligt

Det skal være så let som muligt for passagererne at køre med tog til og fra Billund. Det mener Region Syddanmark, som på grund af den lidt kortere rejsetid peger på en Jellingløsning. Regionen er dog skeptisk over for flere ting i projektet.

Regionen kommer dog med flere kritiske røster og er især skeptisk over for, at alle passagerer på deres rejse til eller fra Billund er tvunget til at skifte tog i Vejle, ligesom trafikken på strækningen mellem Vejle og Herning vil blive reduceret til ét tog i timen.

Billund: Det skal være let og enkelt for de passagerer, som ønsker at bruge en kommende jernbane til Billund, at komme med toget i lufthavnen. Det mener Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, som i sit høringssvar til BaneDanmark påpeger, at en togtur til Billund skal gå hurtigst muligt. Derfor foretrækker regionen en af de to linjeføringer, som går direkte fra Jelling til Billund.

Frem til den 11. marts har alle mulighed for at indsende et høringssvar til BaneDanmark angående den kommende jernbaneforbindelse mellem Jelling i Billund.I sin VVM-undersøgelse ser BaneDanmark nærmere på tre alternative muligheder for linjeføringer: To direkte fra Jelling til Billund samt en tredje, som går via Gadbjerg.På BaneDanmarks hjemmeside - www.bane.dk - er det muligt at se en fyldestgørende beskrivelse af projektet.

De kritiske røster er dog ikke et udtryk for, at Region Syddanmark helst ser planerne om en jernbane til Billund droppet.

- Det er afgørende, at der kommer en jernbaneforbindelse til Billund Lufthavn. Vi påpeger, at man forhåbentlig vælger den hurtigst mulige løsning derud, så det bliver attraktivt at bruge jernbanen i stedet for at tage bilen. Det er også vigtigt, at man kommer helt ind i lufthavnen i stedet for at skulle gå ude fra et parkeringsområde, siger Søren Rasmussen (DF), som er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Det er derfor den kortere rejsetid, som får regionen til at pege på en Jellingløsning i stedet for en strækning via Gadbjerg. Endvidere foretrækker man, at en station i Billund Lufthavn kommer til at ligge tættest muligt på ankomsthallen, da passagererne ellers skal ud på en gåtur for at komme fra stationen til afgangshallen.

- Man skal gøre det så let og enkelt for passagererne som muligt. Forudsætningen for, at man vælger at køre med tog i stedet for bil er, at man kommer hurtigere frem, og at det er let og enkelt, siger Søren Rasmussen.