Region Syddanmark overvejer forskningsprojekt af sundheden i Grindsted

Et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark vil undersøge muligheden for at finde svar på nogle af de bekymringer, borgerne i Grindsted har rejst i forhold til at bo tæt ved de massive forureninger i og omkring byen.

Grindsted: Er der en overrepræsentation af visse lidelser og sygdomme i Grindsted by, som nogle Grindsted-borgere har udtrykt bekymring for i forbindelse med den aktuelle debat om forureningen under byen?

Det vil Region Syddanmarks forretningsudvalg have undersøgt, om det er muligt at give et kvalificeret svar på, lyder det i en pressemeddelelse fra regionen.

I første omgang skal det undersøges, om der for eksempel kan tilrettelægges et forskningsprojekt, der vil kunne give svar på nogle af de spørgsmål om sundhedsrisikoen ved at bo i Grindsted, som borgere i byen har rejst over den seneste tid.

- Vi tager det selvfølgelig seriøst, når borgere udtrykker bekymring for egen sundhed. Derfor vil vi gå meget langt for at se, om det er muligt at få tilvejebragt data, der kan give os de svar, som borgerne også efterlyste ved vores informationsarrangement i marts måned, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), via pressemeddelesen.

- Vores møde med Styrelsen for Patientsikkerhed i denne uge bekræftede, at der ikke findes sundhedsdata i en form, som kan bruges til at drage endelige konklusioner om, hvorvidt der skulle være en risiko ved at bo tæt på den massive forurening. Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke har nogen indikationer af, at det skulle være farligt at bo i Grindsted ud fra de sundhedsdata, vi kender i dag, tilføjer hun.

Sundhedsstyrelsen skrev så sent som i februar i år i et svar til Folketinget, at den ikke er bekendt med, at der skulle være tegn på et forhøjet antal kræfttilfælde (herunder sjældne kræftformer), højere abortfrekvens eller fertilitetsproblemer i den tidligere Grindsted Kommune - nu Billund Kommune.