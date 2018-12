Onsdag præsenterer regeringen et ungeudspil, som kan få stor betydning i Grindsted. Der er lagt op til, at det skal være mere økonomisk attraktivt at fusionere, og at de to gymnasiale uddannelser skal have samme udkantstilskud.

Grindsted: Venstres innovationsminister Sophie Løhde præsenterer onsdag et nyt ungeudspil, som blandt andet tage fat på det problem, at der er en ulige fordeling af udkantstilskud til gymnasierne. Det kan få stor betydning i Grindsted, hvor Erhvervsgymnasiet Grindsted får mindre end naboen Grindsted Gymnasium & HF. - Erhvervsgymnasiet i Grindsted har gennem mange år kæmpet for ligestilling af udkantstilskuddet. Jeg har løbende givet input til Sophie Løhde og var så sent som i torsdags til møde hos hende om emnet, så lad os håbe at vedholdenhed denne gang lønner sig, lyder det fra lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V).

Fusion kan blive nemmere Jesper Dahlmann, direktør på erhvervsgymnasiet og formand for Campus Grindsted, har tidligere givet udtryk for, at fremtiden for Grindsteds gymnasier kunne være en fusion. Det er der dog ingen økonomiske incitamenter til i dag, hvor skolerne ville miste tilskud efter fire år. Det punkt er også en del af det ungeudspil, som præsenteres på onsdag. - De lavere ungdomsårgange presser gymnasier og erhvervsskoler i tyndt befolkede områder, hvor antallet af unge i disse år svinder ind. Derfor kan fusioner være det eneste rigtige - så man både fastholder uddannelsestilbuddet og samtidig bevarer både kvalitet og et ungemiljø, som er spændende at være i - når man er et ungt menneske, lyder det fra Anni Matthiesen.