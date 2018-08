Billund: International School of Billund og Billund Bibliotekerne holder for femte gang Regatta Rally i Billund Bæk. Det sker lørdag 25. august kl. 10-13. Her deltager der flotte og fantasifulde både bygget af børn mellem 6 og 14 år.

Konkurrencen handler ikke kun om at sejle med den hurtigste båd, men også om at have bygget den sejeste, smukkeste, sjoveste, mærkeligste eller mest originale båd. Løbet bliver kommenteret af Carsten Reinholdt fra Ramasjang Rally, og det er også ham, der uddeler præmier.

Man tilmelder sig via en blanket, som skal hentes på biblioteket mellem 8. og 22. august. Når blanketten er underskrevet af en voksen, får man udleveret en pose med et skibsskrog og nogle legoklodser. Man må ikke sætte en flamingoplade eller andet under bunden, og man må heller ikke montere en motor på båden. Man må derimod gerne bruge andre eller flere klodser til at bygge oven på båden, og man må også slippe fantasien løs og supplere med kviste, sejl eller lignende.

Skibsskroget og bibliotekets legoklodser skal genbruges næste sommer, så efter konkurrencen skal bibliotekets lego afleveres i informationsteltet.

I anledning af rallyets fem års jubilæum bliver der dog også en klasse for lego motorbåde. Her må alle børn fra 8 år og voksne være med. I denne klasse skal man ikke tilmelde sig på forhånd, men blot bygge bådene i informationsteltet fra kl. 11. Der er dog et begrænset antal motorer.