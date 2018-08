Billund: Søndag 2. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Men organisationen mangler indsamlere i Grindsted og Billund.

Hjælpen går til børn, der sulter. Børn, der flygter fra bomberne i de voksnes krig. Børn, der bliver udsat for vold. Og i Danmark til børn, som oplever mobning, overgreb, digitale krænkelser og social isolation.

Red Barnet har gjort det enkelt at være indsamler. På Red Barnets hjemmeside kan man selv vælge sin rute. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne, og så er er der kun tilbage at gå ud og ringe på dørene den 2. september.

Jo flere frivillige indsamlere, der går på gaden i Grindsted og Billund, jo flere børn kan Red Barnet hjælpe både herhjemme og ude i verden.

- Hvis du giver børnene tre timer af din tid, er du med til at redde børneliv, for hver time tæller, når vi samler ind, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet, i en pressemeddelelse.