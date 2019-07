Radikale skifter mening: Billundbanen hænger igen i en tynd tråd

Togfonden vækkes måske til live igen, selv om Dansk Folkeparti opsagde forliget før folketingsvalget. For nu er der rødt flertal i Folketinget. Men i mellemtiden er Radikale blevet modstandere af banen til Billund.

Billund-Vejle: Den har ført en omtumlet tilværelse lige fra starten, den måske kommende jernbane mellem Vejle og Billund. Den kom tumlende ind i Togfonden DK som et krav fra Dansk Folkeparti. Det var partiets betaling for at støtte en togbro over Vejle Fjord. På det tidspunkt i 2013 skulle Billundbanen være klar til brug i 2018-2019. Siden faldt olieprisen, og dermed fordampede også en del af pengene i Togfonden. Forsinkelserne begyndte. De blev siden forstærkede af Banedanmarks problemer med at få et nyt signalsystem til at fungere, og Billundbanen blev skubbet til 2023-2024. Sideløbende har der været voldsom kritik af økonomien i baneprojektet. En pris på cirka en milliard kroner og et årligt driftsunderskud på 50-75 millioner kroner. Er det fornuftig brug af borgernes skattekroner?, er der spurgt fra mange sider. Kort før valget i juni sprang Dansk Folkeparti så fra forliget om Togfonden. I stedet gik partiet sammen med Venstre om et udspil til en ny infrastruktur, med hovedvægt på asfalt frem for skinner. Men DF tog Billundbanen med fra Togfonden og fik Venstre til at acceptere den. Venstre havde ellers skudt Billundbanen i sænk.

Når vi skal i gang med en investeringsplan, så starter vi på et blankt kanvas. Det vil sige, at jeg ikke kommer til at skele til, hvad den tidligere regering har lagt af planer. Jeg kommer ikke til at skele til, hvad enkeltpartier er kommet med af udspil. Benny Engelbrecht (S), transportminister, i dagbladet Børsen

Genopstandelse Dermed skulle Togfonden være afgået ved døden. Men politik er uden et klart facit, så nu er Togfonden på vej op af graven igen. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale har flertal i Folketinget, og de er ved at gøre klar til at gennemføre Togfonden. Eller i hvert fald dele af den. Billundbanen er en af elementerne, der nu igen kommer til debat. For her er der tilsyneladende ikke længere enighed blandt forligspartierne. Radikale er i mellemtiden blevet modstandere af jernbaneforbindelsen mellem Vejle og Billund. - Jeg synes, man skal droppe den. Det har jeg syntes gennem længere tid, efter at den blev væsentligt dyrere, og vi begyndte at se, hvad effekterne - eller manglen på effekter - i virkeligheden er, siger partiets transportordfører, Andreas Steenberg, til dagbladet Børsen. Hans holdning er, at man lige så godt kan spare pengene og bruge dem mere fornuftigt til andre ting.

Stor usikkerhed Dermed er der skabt dobbelt usikkerhed om Billundbanen. For de øvrige forligspartier er ikke uvillige til at gennemføre projektet. - Det er udmærket at anlægge en jernbane til landets næststørste lufthavn. Det kan sådan set være meget fornuftigt, men jeg har også sagt til den nye minister, at når vi skal til at prioritere i projekterne, så har vi ingen problemer med at lade Billundbanen vente, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, til Børsen. SF derimod er lidt mere usikker på projektet. Partiet er rede til at se på andre løsninger end jernbanen. Socialdemokraterne har ikke taget stilling endnu. Det har transportminister Benny Engelbrecht (S) heller ikke. Han ved ikke, hvad der skal ske med Billundbanen. Det lader han være op til, hvad forligspartierne kan blive enige om. De mødes i løbet af sensommeren og efteråret for at diskutere både Togfonden og en samlet plan for hele infrastrukturen. Til det arbejde vil Benny Engelbrecht gerne starte helt fra bunden og uden at være bundet af tidligere beslutninger. Og Billundbanen? Indtil videre er den udskudt yderligere.