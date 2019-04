Radikale Venstre i Grindsted er klar til folketingsvalg

Grindsted: Radikale Venstre i Grindsted er klar til valg med kredsens folketingskandidat, Daisy Nykjær-Andersen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Til deres kredsgeneralforsamling onsdag 3. april blev Daisy Nykjær-Andersen genvalgt som kredsens folketingskandidat.

- Jeg vil arbejde for en klimapolitik, der sikrer, at der er en fremtid for vores børn, fortalte Daisy Nykjær-Andersen. Et andet emne, hun prioriterer højt, er arbejdsmarkedet.

Hans Jørgen Skriver blev desuden genvalgt som kredsens formand. Han udgør kredsledelsen sammen med Hans Elbæk, som er "den radikale formand" i Vejen./EXP