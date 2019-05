Grindsted: - Kommer og nakker dig, din so.

Daisy Nykjær-Andersen, der sidder i Billund Byråd for Radikale Venstre og stiller op til folketingsvalget, kiggede lige en ekstra gang, da en mail med denne ordlyd tikkede ind i hendes private mail. Det skete kort efter, at valget var blevet udskrevet. Afsenderen var "Hævn".

- Jeg tænkte, at det da godt nok var noget underligt noget at skrive, en underlig måde at føre dialog på. Så tænkte jeg: OK, nu starter det, for det følger måske med at være i valgkamp, siger Daisy Nykjær-Andersen, der stiller op til Folketinget for første gang.

Truslen mod Grindsteds lokale kandidat kom samtidig med, at en række andre radikale folketingskandidater også fik trusselsmails fra den ukendte afsender, der blandt andet har truet med at skyde folketingskandidat Zenia Stampe.