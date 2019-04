Psykoterapeuten: Forår kan få deprimerede og triste til at føle sig endnu mere alene og forkerte

Forår er ikke bare nyt liv, mere energi og blomsterflor. For nogle bliver andres glæde et forvrænget spejlbillede af deres egen kedafdethed.

Det er i hvert fald det, psykoterapeut Lene Tranholm Gram oplever i sin praksis i Sundhedshuset på Solvej i Grindsted. Her møder hun både unge med angst og voksne, der har været ude for noget, de gerne vil have bearbejdet.

Grindsted: "Det er forår og alting springer ud", synger vi med Poul Dissing. Det er jo nu, at påskeliljer, krokus og de første stauder spirer frem. Dagene bliver længere, ærmerne kortere. For mange af os giver foråret ny energi. Det er ligesom lidt nemmere at holde det hele ud, når solen skinner.

- Folk mener det godt, når de prøver at trøste sorg eller tristesse væk. Men det gør det sådan set bare værre. Man kan se, at alle de andre er glade. Så føler man sig udenfor og kan måske få den tanke, at der da virkelig er noget i vejen med én. Det kan føles virkelig ubehageligt, når nogen prøver at muntre én op og for eksempel tale om, at det da er skønt, at solen skinner. Det svarer til, at man sender fra hver sin radiokanal. Man mødes ikke, og man bliver bare endnu mere ensom, siger Lene Tranholm.

Så når de fleste går rundt og stråler om kap med solen, er det nærliggende for den sørgende, den deprimerede eller den, der bare er trist, at komme til at føle sig endnu mere forkert og alene, end man var i forvejen.

Hun er også jordemoder på sygehuset i Esbjerg og sorgruppeleder for forældre, der har mistet et barn. For dem gør årstiden ingen forskel. Her kan hun opleve forældre være helt lige glade med, om krokusserne blomstrer. Det giver dem jo ikke deres barn tilbage.

Gå ikke væk

Derfor gælder det for pårørende, venner og bekendte om at holde ud - og lade være med at blive selvoptaget. Lade være med at blive stødt over at blive afvist igen og igen.

- Man skal bare blive ved med at gå hen til den, der har det svært. Det kan godt være, man får nej, første, anden og femte gang, man kommer med et forslag om en gåtur, en snak eller et glas portvin. Men lige pludselig er der hul igennem, siger Lene Gram.

Nemt er det ikke, for i mødet med en, der har mistet, kommer man til at mærke sin egen sorg over dem, man har mistet eller skal miste. Det er bare en af grundene til, at de fleste kriseramte har oplevet bekendte tage det andet fortov eller liste udenom i supermarkedet.

- Det er endnu mere sårende. Det hører jeg både her og på sygehuset. Og folk gør det jo ikke af ond vilje, men måske fordi, de er bange for at gøre den anden ked af det. Men har man mistet et barn eller en ægtefælle, så er man jo SÅ ked af det i forvejen. Det værste er allerede sket. Det bliver ikke værre af, at nogen spørger til en, er Lene Grams erfaring.