Psykoterapeut og coach: - Ressourcestærke familier kan også få megastore problemer

Ella Krog, psykoterapeut og coach, oplever, at familier kommer til hende, fordi de har glemt at mærke sig selv. De har givet køb på det, de elsker allerhøjest - og de kan ikke længere være i deres eget liv.

Grindsted Alkoholisme, misbrug af alt fra psykofarmaka til mad og medicin. Mennesker, der går ned med stress, depression og angst. Statistikkerne taler deres eget tydelige sprog, og Ella Krog, psykoterapeut og coach med uddannelse indenfor blandt andet terapiformen, sand play, møder en del af dem. Der er ifølge Ella Krog rigtig mange, som ikke trives i deres hverdag, men det er ikke ensbetydende med, at de er syge, mener psykoterapeuten, der har sin praksis i Tofterup ved Grindsted.

- De kan bare ikke længere holde ud at være i den tilstand, der er blevet deres liv. En tilstand, der oftest går ud på at være på overfladen og gøre omgivelserne tilfredse - det være sig netværket, skolen eller samfundsstrukturen.

- Ofte er det ressourcestærke og velfungerende familier, der pludselig kan stå med megastore problemer. Det, der foregår, sker ofte i bedste mening - det kan være, når en forælder går ned med stress, siger Ella Krog, der henviser til, at mange børn græder deres forældres tårer. Når forældrene ikke får sagt fra, går det nemlig ud over børnene.

- Man prøver at blive ved med at leve op til arbejdsmarkedets vilkår, til en masse ydre forventninger, og når de så kommer hjem til familien, er ressourcerne brugt. Der bliver måske råbt lidt, frustrationerne kommer op til overfladen, forklarer Ella Krog, der i sin praksis igen og igen ser, at folk sælger ud af det, de elsker allerhøjest frem for at sige farvel til jobbet.

- Man får ikke sagt fra, fordi man forbinder det med svaghed, utilstrækkelighed og med ikke at være god nok. Der er tale om en flok gode samfundsborgere, der stræber efter at gøre deres bedste, forklarer Ella, der ikke bebrejder den enkelte, men den enkelte har et ansvar - for at sige fra, og det kræver mod.