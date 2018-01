Psykolog slår dørene op til ny klinik på Kløvervej

Billund: En ny privatpraktiserende psykolog har slået dørene op i Billund.

Jytte Skau har haft sit ydernummer siden årsskiftet, og fra 1. februar er der for alvor gang i klinikken på Kløvervej. Her vil Jytte Skau være i stand til at tage imod stort set alle, der måtte have behov for at snakke med en som hende.

- Vi kommer alle sammen ud for et eller andet punkt i vores liv, hvor vi har brug for en psykolog. Det kan være tristhed, depression, sorg, psykisk sygdom, skilsmisse eller fordi man har fået en spiseforstyrrelse, siger Jytte Skau.