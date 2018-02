Professor om Grindsted Å: - Mennesker bør ikke frygte forurening

Forureningen i Grindsted Å er kun forbundet med lille risiko for mennesker. Til gengæld er den meget værre for dyrelivet i åen.

Stoffet vinylklorid er kræftfremkaldende at indtage, men gør det ikke farligt hverken at opholde sig ved eller gå langs åen, da det er opløst i vandet og ikke i gasform, lyder det fra en professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Vinylklorid er et kræftfremkaldende stof, som er opstået som følge af de såkaldte klorerede opløsningsmidler, som Grindstedværket brugte i sin tid, og som er gravet ned i blandt andet banegravsdepotet nord for fabrikken. Når de klorerede opløsningsmidler bliver nedbrudt under særlige forhold i undergrunden, kan de danne vinylklorid. Det er det, der er sket, og derfor siver stoffet nu ud i Grindsted Å. Grænseværdien for vinylklorid i overfladevand er 0,05 mikrogram/liter. I forskningsprojektet, som omfatter flere målinger i årene 2012-2015, har man dog registreret overskridelser, som er en 40 til 100 gange større mængde vinylklorid i åen ved broen, der forbinder stierne ved Kærvej/Ådalen og Sydtoften.

Undgå at bade nedstrøms

Heller ikke de mange studenter, som gennem årene har taget en tur i åen på sidste skoledag, bør bekymre sig. Å-stykket ved gymnasierne ligger nemlig opstrøms for forureningsudslippet, som er ved broen, der forbinderne stierne ved Kærvej/Ådalen og Sydtoften. Altså lige sydvest for det gamle spildevandsanlæg. Det er her, man har målt overskridelser op til 100 gange af grænseværdien for mængden af vinylklorid i vandet. Opstrøms, altså øst for det sted, har man ikke fundet overskridelser på vinylklorid.

Til gengæld er der en potentiel risiko, hvis man er gået i åen nedstrøms for forureningsstedet. Så langt som otte kilometer nede af åen har man målt overskridelser af grænsen op til 40 gange af den tilladte mængde vinylklorid. Men selv her skal man nærmest have drukket af vandet, hvis risikoen for at få kræft skal være til stede, lyder det fra professoren.

- Vinylklorid er giftig, når man indtager det som drikkevand eller indånder det som gas, men jeg vurderer, at risikoen for, at det bliver optaget gennem huden ved kontakt med vand fra Grindsted Å er meget lille, tilføjer Anders Baun.