Problemet fik Remonda til at opfinde løsningen: Nu vil hun bekæmpe svindel i finansverdenen

Billund: For andre lignede det et umuligt projekt. Dét, som nu 40-årige Remonda Kirketerp-Møller kastede sig over for syv år siden. Hun havde opsagt sin yderst lovende stilling ved Saxo Bank i København og siden forlod hun firmaet CFH Group, som hun var med til at starte op i en garage i København - i dag er det et globalt firma.

Hun startede forfra, helt alene, med en nøgle til et lillebitte, helt tomt kontor med blåt gulvtæppe og særdeles beskidte vinduer.

- Havde jeg ikke gjort det, ville jeg i dag have været CEO (adm. direktør, red) for en stor, international bank. Jeg elskede det, jeg lavede. Jeg havde været med i Saxo i 18 år, og det var helt fantastisk, fortæller Remonda Kirketerp-Møller i sin stue på Stilbjergvej ved Billund.

Her bor hun sammen med sin mand Anders og deres otteårige datter i en gammel skole, som de har renoveret. Herfra driver hun også sin virksomhed, Muinmos, der nu har syv medarbejdere i Billund, to i København og to i London og mange samarbejdspartnere.