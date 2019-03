Privatskolen indviede ny tilbygning, hvor musikken skal fylde lidt mere

I Grindsted Privatskoles nye tilbygning er en gammel drøm blevet til virkelighed - nemlig et musiklokale, hvor der skal spilles på alle tangenter.

- Musik bringer os sammen, åbner op for muligheder, følelser og fællesskab - musikken spiller på flere tangenter, siger hun. Og tangenterne og hvordan musikken kan inspirere, har kunstner Lotte Lambæk gengivet i et farvestrålende maleri, der har titlen Lindetræet og Tryllefløjten, ved lokalets indgang.

- Børnene bidrager allerede med deres musik og nogle af dem har i dette skoleår spillet på deres egne instrumenter til morgensang, siger skoleleder Annette Lundgaard, der håber, at der måske kommer et kor som eftermiddagstilbud eller andre tiltag.

Og det sidste har været en drøm for skolen i årevis, for musikken må gerne fylde endnu mere på skolen, end den gør i forvejen, og den fylder en del:

Grindsted: Grindsted Privatskole indviede fredag eftermiddag en ny tilbygning med tre nye klasselokaler, et fællesrum og et musiklokale.

Linda Holt-Mikkelsen, formand for bestyrelsen

Det er ikke rammerne, der skaber indholdet, men indholdet, der skaber rammerne, og det er vores nye tilbygning et symbol på.

Elever glædede sig over deres nye lokaler. Foto: Chresten Bergh

Gamle bygninger renoveres

- Vi er meget tilfredse med forløbet, og en gammel og en ny bygning er blevet bundet sammen på en god måde, siger Annette Lundgaard, der i dagens anledning bød på kagemand, kaffe og juice til lærere, forældre og børn.

De nye lokaler er øremærket 7.-8.-9. klasse, der straks strøg hen for at afprøve deres nye arbejdspladser - sofaer med høje ryglæn.

Det betyder, at der kommer mere luft i resten af huset, og frem til efter sommerferien skal de gamle bygninger renoveres. Det vil ende med et nyt krealokale, et nyt Lego-maker-rum og nye kontor- og lærerforberedelses-faciliteter.

- Udvidelsen betyder ikke, at vi får flere elever, men at vi får mere plads, siger Annette Lundgaard - og det er tiltrængt.

Da skolen flyttede til Trehøjevej havde skolen 110 elever, mens skolen i dag har 195 elever. Over årene har skolen fået flere elever fra familier, hvor den ene forælder kommer fra udlandet, og fra familier, som har boet en periode i udlandet.

- Vores internationale elever er fra familier, der gerne vil integreres og gå i en dansk skole med dansk kontekst, siger Annette Lundgaard.