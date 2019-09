Private vil have kommunen til at købe Borgergade 17 i Grindsted

En gruppe af privatpersoner arbejder sideløbende med Billund Kommunes "Bymidteforum" med ideer til at gøre Grindsted midtby smukkere og rarere at færdes i. De foreslår Billund Kommune at købe den faldefærdige bygning, Borgergade 17, i Grindsted.

Grindsted: Grindsted skal forskønnes, ikke mindst Borgergade, hvor den forfaldne nummer 17, som har haft massive rotteproblemer, er en daglig ærgelse for mange.

Også for Karin Berg, leder af Grindstedarkivet, som i sommer i en artikel i avisen fortalte, at hun efter ferien ville holde et borgermøde. Målet ville være at tromme interesserede sammen til et byfornyelsesprojekt omkring Borgergade 17. Bygningen stammer fra dengang, Grindsted voksede til stationsby og fik mange butikker, blandt andet Borgergade 17, der blev bygget som købmandsbutik i 1915.

Senest har bygningen huset en boghandel, men har nu stået tom i flere år og er efterhånden ret forfalden. Det synes Karin Berg er en skam, og det er hun ikke alene om.

Kort efter artiklen i avisen tikkede en mail ind fra Per Langvad om, at Grindsted allerede har en gruppe, der har sat sig sammen for at gøre noget for midtbyen. "Bedre byrum" hedder gruppen, som gennem tre år har prøvet at finde nye veje til at gøre noget ved midtbyen. Dermed er borgermødet aflyst, og Karin Berg er nu gået med i Per Langvads gruppe.

- Når man snakker med folk i byen, er alle interesseret i, at der sker noget. Vi håber, at vi kan være med til at få noget til at ske - blandt andet ved at inspirere Billund Kommune til at etablere bedre byrum, altså steder i byen, hvor det er rart at være, og hvor man oplever, at man kan bruge byen til noget, siger Per Langvad, der i mange år arbejdede som sagsbehandler i Billund Kommunes teknik- og miljøforvaltning.