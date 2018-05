Private dagplejere hyggede i skyggen ved Grene Lejren

Ti private dagplejere og cirka 50 børn var fredag samlet i Grene Lejren til private dagplejeres dag. Der er blevet flere af dem i årenes løb.

Billund Kommune: Dagplejere og børn tullede rundt med sand, sæbebobler og bare tæer i græsset ved Grene Lejren fredag. Her havde de private dagplejere i Billund Kommune samlet sig til de private dagplejeres dag. Ti havde grebet muligheden - lidt færre end der plejer at være. Sidste år blev dagen holdt på en ny legeplads i Billund, men i år gik turen ud i naturen, hvor planen var, at de små skulle arbejde med sociale relationer og motorik, men motorikbanen var splittet ad en time efter ankomst. - For børnene er motorik en anden ting, end vi lige forestiller os og planlægger, lyder det med et smil fra Mie Svendsen fra Vorbasse, hvor hun driver privat stordagpleje. Børnene havde i stedet indtaget græs og sand og nød sæbeboblerne i det strålende solskinsvejr.

Et godt ry hjælper - Grene Lejren kan rumme alle. Her er både indendørs- og udendørs faciliteter og sovemuligheder, konstaterede Vinni Møbjerg fra Grindsted midtby. Hun har været privat dagplejer i fire år, og før det var hun kommunal dagplejer i 18 år. - Jeg flyttede sammen med min kæreste på Tårnvej, og her kunne huset ikke blive godkendt. Jeg kunne ikke få en måneds orlov, så jeg bestemte mig for selv at sætte huset i stand og blive privat dagplejer, fortæller 47-årige Vinni Møbjerg, der ikke føler sig i konkurrence med de andre private dagplejere, selvom de selv skal skaffe deres børn. Endnu har der dog ikke været behov for den store annoncering. De fleste kan klare sig ved hjælp af et godt ry og rygte.

Ønskede mere nærvær Og forskellen på at være privat og kommunal dagplejer? Jo, der er større frihed, mulighed for at tage børnene med på tur - og så render man ikke til en masse møder. Dertil har Vinni også taget langt flere kurser, end hun gjorde, da hun var ansat i kommunalt regi. - Jeg betaler selv, men det er jo min interesse, og det er et job, jeg har valgt - ikke et job, jeg har søgt, siger Vinni Møbjerg. Sådan er det også for Mie Svendsen, der er uddannet pædagog og har været leder i folkeskolen: - Jeg kom for langt væk fra relationen og nærværet i praksis. Derfor valgte jeg at blive privat dagplejer, forklarer hun.