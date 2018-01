Privat dagpleje vil give børnene mere jord under neglene

Grindsted: For fem år siden blev Dahlmanns Dagpleje certificeret grønne spirer af Friluftsrådet. Nu er det Grindsted Privat Dagplejes tur til at hejse flaget, som man skal gøre sig fortjent til. Else Marie og Kim Pedersen har i deres arbejde valgt at arbejde langt mere udenfor med deres børn.

De har lyttet til svensk og dansk forskning, der viser, at børns fantasi og oplevelse styrkes i naturen. Børn får bedre motorik, når de bevæger sig på ujævnt underlag. I naturen styrkes også børnenes muskler, smidighed, balance og fornemmelse af rum. Udelivet styrker koncentration og muskulatur og er også med til at give harmoniske og kreative børn. - Vi har sunde børn med røde kinder og snavsede fingre, som elsker at gå på opdagelse i naturen. Der er mulighed for at tage på kursus en gang om året, hvor vi tilegner os mere viden, i form af kurser oprettet af friluftsrådet, hvor anerkendte naturvejledere inspirerer os til nye aktiviteter i naturen, som vi kan tage med hjem og videreformidle til børnene, siger Kim Pedersen.