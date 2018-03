Prisstigning på 20 procent forarger tv-seer

Prisen for grundpakken i Grindsted Fællesantenne stiger med 20 procent til april. Det er uacceptabelt, mener en læser, men formanden for antenneforeningen siger, at man er pålagt priserne af udbyderne.

Grindsted: Når marts bliver til april, bliver regningen for den lille tv-pakke hos Grindsted Fællesantenne samtidig cirka 20 procent højere. Det har fået en utilfreds læser til tasterne. "Jeg fik et chok, da jeg åbnede postkassen og finder et brev fra Grindsted Fællesantenne. På et år er prisen på den lille pakke steget med 20 procent. Jeg synes langt fra, det er acceptabelt", lyder det i et læserbrev fra Lenni Andersen, Sdr. Omme. Han efterspørger samtidig svar på, hvorfor prisen stiger så meget på én gang.

Tv-priser Det er ikke kun den lille tv-pakke hos Grindsted Fællesantenne, der leverer tv og internet til husstande i Grindsted og omegnsbyer, som stiger. Men mens den store tv-pakke stiger fra 5.516 kroner til 5.811 kroner (fem procent højere), og mellempakken stiger fra 4.187 kroner til 4.287 kroner (2,4 procent højere), stiger grundpakken fra 1.618 kroner til 1.950 kroner (20,5 procent højere).

Forening pålagt prisstigninger Fra Grindsted Fællesantenne lyder svaret, at det er udbyderen Yousee og copyrightorganisationen Copydan, som har sat afgifterne op, og dem er antenneforeningen tvunget til at følge. - Jeg er enig i, at det er en høj stigning. Vi får signalpriserne fra Yousee, og så lægger vi et medlemskontingent på, men vores kontingent stiger ikke, forklarer Brian Thøgersen, formand. - Der var ingen prisstigning sidste år. Derfor rammer den lidt ekstra hårdt i år, tilføjer han. Forklaringen fra Yousee er ifølge formanden, at flere og flere går et trin ned i pakkevalg, og prisstigningen er et forsøg på at stoppe det. Signalafgifterne sendes desuden videre 1-1 til Yousee og Copydan, så Grindsted Fællesantenne tjener ikke selv noget på prisstigningen.