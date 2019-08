Prisen på en ren Engsø? Det koster en million kroner bare at undersøge det

Det vil formentlig koste en million kroner at få besvaret, hvordan Grindsted Engsø kan oprenses, og hvad en oprensning vil koste.

Grindsted: Det vil komme til at koste cirka en million kroner at få sat prisen på en totaloprydning af Engsøen i Grindsted, som er forurenet efter Grindstedværket. Beslutningen om at gennemføre sådan en undersøgelse skal endelig godkendes i byrådet senere i august, men det er penge, som kommunens borgmester Ib Kristensen (V) er rede til at betale. - Jeg er indstillet på det, og os, der sidder i den politiske styregruppe, er enige om, at vi skal have dette gjort, så vi ved, hvor vi er. Hvis vi skal have et håb om at få staten til at hjælpe med det her, er vi nødt til at finde ud af, hvad det koster, siger Ib Kristensen.

Grindsted Engsø Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971-1972 i et tidligere engområde i Grindsted Ådal i den vestlige del af byen.Søen er på cirka 30 ha.



Søen fungerede indtil 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Det medførte, at der er aflejret store mængder tungmetaller herunder kviksølv i bundsedimentet.



Siden er der kun tilført grundvand og åvand til søen.



I dag er det dog stadig forbudt at bade i søen.

Undersøgelse i to etaper Det er et rådgivningsfirma, som hen over sommeren har givet Billund Kommune en vurdering af, hvilke undersøgelser som skal til, før man kan sætte en pris på en oprensning af søen. Den vurdering viser, at det vil koste 400.000 kroner at undersøge præcist hvilke tekniske muligheder, man har for at oprense Engsøen. Afhængig af mulighederne vil det formentlig koste yderligere cirka 600.000 kroner at udvælge en af mulighederne og få undersøgt, hvordan sådan et oprensningsprojekt kan gennemføres i forhold til økonomi, tidsplan og juridiske forhold.

Borgmesteren gætter på tre muligheder Problemet med søen er, at der er aflejret store mængder tungmetaller herunder kviksølv i bunden, eftersom søen fungerede som renseanlæg af spildevand fra det tidligere Grindstedværket indtil 1998. Borgmesteren, som var entreprenør, inden han blev borgmester, gætter selv på, at der er tre realistiske opreningsmuligheder: - Den ene er, at du tømmer søen og graver bundslammet op. Den anden er, at du graver slammet op med vand i søen. Den tredje er, at du suger slammet op. I de to sidste løsninger har du et stort vandindhold i det, du graver op. Hvad gør man så med det? Det skal have et mellemdepot, hvor det tørrer, og det kan give nogle juridiske problemer. Det er alt sådan noget, som man skal finde ud af nu, siger Ib Kristensen.