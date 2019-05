Grindsted: Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted tjente 15 millioner kroner før skat i 1. kvartal 2019.

Det er et fald i forhold til 1. kvartal 2018, hvor man tjente 23,1 millioner kroner før skat.

I en pressemeddelelse forklarer sparekassens ledelse nedgangen med nedskrivninger - hos en storkunde og blandt andet hos minkavlere, der generelt er pressede efter en dårlig pelsauktion i januar 2019.

- Vi har generelt haft en god start på året med et højt aktivitetsniveau og en god indtjening. Det er selvfølgelig lidt malurt i bægeret, at periodens resultat ikke helt er på niveau med sidste år på grund af nedskrivningerne på enkelte engagementer. Men vi forventer ikke, at det vil påvirke det samlede resultat for 2019, udtaler administrerende direktør Claus E. Petersen i pressemeddelelsen.

Sparekassens forventninger til resultatet før skat for 2019 ligger fortsat på 120-140 millioner kroner.