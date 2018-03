Præster på vej i strejke: Konfirmationer i Grene Provsti er sikret

Der er styr på lokale konfirmationer, selvom to af provstiets præster er ansat på overenskomst og kan risikere at blive ramt af storkonflikt.

Grindsted/Stenderup: Ingen af konfirmanderne i Grindsted eller Stenderup sogne behøver være bange for, at deres konfirmationsfest bliver aflyst, hvis også præsterne som følge af de forliste overenskomstforhandlinger ender med at strejke.

Mens der på landsplan er 370 overenskomstansatte præster, som kan blive ramt af storkonflikt eller lockout, er der i Grene Provsti bare to. Det er Bodil Raakjær Jensen og Morten Sørensen, der har to konfirmandhold i Grindsted og et i Stenderup.

Ved årets konfirmationsgudstjenester er der dog sat to præster på, så skulle en af de to overenskomstansatte bliver forhindret, træder den anden vagtsatte præst til.

- Vi må jo hverken strejke eller tage konfliktramt arbejde, men er der to sat på, så går det, siger provst Lilian Tyrsted.