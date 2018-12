I 2017 var Billund Kommune og Grindsted vært for DM i cykling, i 2018 vært for det internationale Gran Fondo løb samt afdeling af DCU Cup med de bedste danske ryttere, og i 2019 gælder det så PostNord Danmark Rundt og enkeltstarten.

- PostNord Danmark Rundt sendes direkte på DR, hvor liveudsendelserne i 2018 alle var i topti blandt meste sete programmer og løbet er uden tvivl den største cykelbegivenhed i Danmark i 2019. Enkeltstarten er nu en heldagsetape og med både start og mål i centrum af Grindsted helt sikkert også den bedste etape vi kunne håbe at blive vært for i Billund Kommune, siger borgmester Ib Kristensen (V), via en pressemeddelelse.

Grindsted: Billund Kommune og Grindsted bliver for tredje år i træk vært for en stor cykelbegivenhed, når enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt torsdag den 22. august 2019 køres med start og mål i Grindsted.

Enkeltstart bliver 2. etape

PostNord Danmark Rundt flytter termin, så løbet i 2019 køres i uge 34 med start og mål på første etape i Silkeborg onsdag den 21. august, hvorefter enkeltstarten i Grindsted køres som anden etape torsdag den 22. august. Traditionelt har enkeltstarten spillet en stor rolle i forhold, hvem der står på podiet som nummer et, to og tre i den samlede stilling.

- Det er en god uge at afvikle løbet i, og vi kommer til at stille med et stærkt felt, samtidig laver vi lidt om på afviklingen, så enkeltstarten køres som 2. etape og forventer der vil skabe yderligere spænding i løbet. Vi glæder os til at komme tilbage til Grindsted, der var startby for 2. etape i 2011 og målby tilbage i 1999. Samtidig har vi i de sidste to år set, hvordan den byen, den lokale cykelklub GCM og kommunen har vist de kan håndtere store cykelbegivenheder og skabe en festlig ramme, siger løbsdirektør Jesper Vorre i pressemeddelelsen.

Tiltrækningen og selve afviklingen af DM i 2017 og Gran Fondo i 2018 har kun kunnet lade sig gøre i kraft af Grindsted Cykel Motion (GCM), der har leveret professionalisme og masser af arbejdskraft til afviklingen, og hos GCM glæder man sig til Post Nord Danmark Rundt.

- I 2019 er det 20 år siden, vi som klub første gang var involveret, da en af etaperne blev sluttede på Tronsø Parkvej, så alene det gør det til noget særligt at vi igen skal være vært for en etape. Vi har i de seneste to år haft et godt samarbejde med øvrige foreninger om DM og Gran Fondo og vi glæder os til igen at være med til sætte Grindsted på landkortet som cykelby, siger Keld Bøgh fra Grindsted Cykelmotion, via pressemeddelsen.