"Thriller Live" byder på mere end to timers non-stop musik i alle de genrer Michael Jackson mestrede; fra pop til rock, soul og disco - og naturligvis alle de allerstørste Jackson-klassikere: "I Want You Back", "ABC", "Can You Feel It", "Off The Wall", "The Way You Make Me Feel", "Smooth Criminal", "Beat It", "Billie Jean", "Dirty Diana", "Bad", "Rock With You", "They Don't Care About Us", "Dangerous", "Thriller" og mange flere.

Showet hylder også Michael Jacksons legendariske liveoptrædener med et nyskabende sceneshow afleveret med flair, præcision og ikke mindst Jacksons enestående engagement, hedder det i presseomtalen af "Thriller Live".

Hele showet er sat op som de største teaterproduktioner fra London med en kæmpe besætning af fremragende sangere, musikere og dansere, der har brugt tusindvis af timer på at lave et show, der er popkongen værdig.

Billetsalget starter den 4.2. kl. 11. Billetterne fås fra 325 kr. inkl. gebyr.