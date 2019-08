Polske fodboldfans var for fulde til at flyve

Billund: Otte polske fodboldfans - syv mænd og en kvinde - som tirsdag aften ved 19.15-tiden ville flyve fra Billund Lufthavn i retning mod Grækenland for at komme til fodboldkamp, fik i første omgang en lang næse.

De otte polakker blev vurderet som så berusede, at flyets kaptajn ikke ønskede at have dem ombord på turen til Athen. Den besked behagede ikke polakkerne, som var meget højrøstede og generede de øvrige rejsende. Det blev derfor nødvendigt at tilkalde politiet for at få genskabt god ro og orden.

De otte polakker blev guidet ud af lufthavnen og sendt med en bus til Vejle, hvorfra de kunne tage toget videre mod København. Her er der mulighed for, at de - hvis de er nogenlunde ædru - kan komme med et fly mod Grækenland for at se deres planlagte fodboldkamp.