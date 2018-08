Politiorkester spiller til festugen

Grindsted: Fredag 31. august er der koncert med Horsens Politi Orkester og "Fællessang på torvet", hvor Stig Møller og koret Vokalias hjælper sangglade gæster med at synge danske sange.

Koncerten med Horsens Politi Orkester og dirigent Knud Albert Jepsen samt fællessamlingen finder sted mellem 18 og 19.30.

Sydbank er sponsor for musikken. Og i forbindelse med koncerten fejrer Sydbank filialchef Bruno Jochumsens 40 års jubilæum og serverer frikadeller og kartoffelsalat med et glas øl, vand eller vin. Der er slushice til børnene.

For at fejre den sportsglade filialchef har Grindsted Motion lovet at planlægge et fire kms motionsløb, og Grindsted Cykelmotion laver en 40 kms cykelrute for folk på racercykel eller mountainbike og med cykelhjelm. Begge dele starter fra Torvet kl. 17.30.