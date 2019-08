Politikerne sparede på rengøringen: Nu beder skolerne om at få højnet standarden

Toiletterne på flere skoler i Billund Kommune er ikke særligt pæne sidst på dagen. Børneudvalget indstiller til budgetforhandling, at den rengøring, der blev sparet væk for godt et år siden, bliver genindført.

Billund Kommune: Ro, renlighed og regelmæssighed er et gammelt ordsprog indenfor børneopdragelse. Måske bliver der mere af i hvert fald ét af parametrene inden så længe på skolerne - nemlig renligheden, for børneudvalget har besluttet at sende mere rengøring på skolerne videre til budgetforhandling.

Da rengøringen for halvandet år siden blev udliciteret i Billund Kommune, var der udsigt til at spare tre millioner kroner. Dengang kaldte fællestillidsmand for rengøringspersonalet, Tony Søgaard Olsen, tiltaget for hul i hovedet - der var seks minutter til at gøre et klasseværelse rent i. På Vestre Skole blev der sparet i alt 250.000 kroner på rengøringen - i alt blev der sparet 2,1 millioner kroner i alt - og ikke de forventede tre millioner.

Formand for børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), kan dog konstatere, at der er gjort et alt for stort indhug i rengøringen.

- Vi forstår, at der er et stort behov på skolerne, og det kan få sundhedsmæssige konsekvenser, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, der vil have penge til at indføre rengøring nummer to på toiletterne, som blev skåret væk for godt et år siden.

- Vi må konstatere, at det ikke er tilstrækkeligt. Det duer ikke, at børn går og holder sig, til de kommer hjem. Det kan give store, sundhedsmæssige problemer på længere sigt - blandt andet børneinkontinens, siger hun.