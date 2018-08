Byrådet får tættere kontrol af regnskaberne hos beboerforeningerne på for eksempel de kommunale plejehjem. Det skal til for at undgå en ny Frihavnen-sag.

Byrådet skal således fremover hvert år have en orientering om regnskabet i boligforeningerne på de kommunale plejehjem, i forbindelse med at byrådet godkender kommunens regnskab. Indtil nu har politikerne ikke kigget ned i de enkelte regnskaber.

De nuværende beboere på plejecenter Frihavnen i Vorbasse får en markant huslejestigning for blandt andet at lappe det hul, der gennem en længere årrække er opstået i regnskabet.Det kunne være undgået, hvis huslejen gennem årene havde været tidssvarende. Sagen har siden efteråret bølget gennem det politiske system, men på bundlinjen står, at der skal rettes op på regnskabet. Den regning lander hos beboerne.

Formand: Ingen garanti

Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget, er tilfreds med svaret, som kommer fra kommunens forvaltning. Han påpeger dog samtidig, at det ikke kan være en garanti for, at der aldrig sker fejl igen.

- Det er ikke en facitliste, så vi kan sige, at nu sker det aldrig mere, men det er en liste, der sørger for, at vi bliver bedre til at passe på, siger Robert Terkelsen.