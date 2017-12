Politikere vil have terapihave, som skal hjælpe stressramte

Inspireret af gode erfaringer i Kolding opfordrer beskæftigelsesudvalget direktionen til at sørge for, at også Billund Kommune får en terapihave.

Inspireret af gode erfaringer fra terapihaven Møllebæk i Kolding ser politikerne gerne, at en tilsvarende have etableres et sted i Billund Kommune.

Billund Kommune har tidligere et beskrevet projekt med en sansesti i Sønderby Plantage.Her forestillede man sig et samarbejde på tværs af forvaltninger, så for eksempel Nytteindsatsen kunne stå for at etablere og holde ved lige, mens natur- og miljøafdelingen kunne stå for at finde et egnet sted i naturen, og sundhedskonsulenter for at være med til at finde ud af, hvordan man kunne bruge sådan en sansesti - blandt andet i forbindelse med hjælp til stressramte. Nu er det op til direktionen at sætte en proces i gang, som formentlig i foråret udmunder i et projekt, som politikerne skal tage stilling til.

Natur beroliger

Beslutningen fra beskæftigelsesudvalget er, at man "ser det som et spændende tværsektionelt projekt og beder direktionen drage omsorg for at gennemføre et projekt om terapihave". Det betyder, at punktet bliver taget op på et direktionsmøde, og at der på et tidspunkt vil blive beskrevet et projekt, som politikerne i det nye voksenudvalg og ungeudvalg skal forholde sig til, om man vil sætte penge af til i Billund Kommune.

- Kolding har gode erfaringer, og det er jo også kendt, at naturen kan være med til at holde krigsveteraners stress nede. Så er det ro, der skal til for nogle af vores borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, så synes jeg da helt klart, at vi skal prøve det, siger social- og sundhedsdirektør Jan Møller Iversen.