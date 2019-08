Politikere vil have nyt gruppetilbud til sårbare unge

Unge- og kulturudvalget er klar til at bruge godt en halv mio. kroner på gruppeforløb for sårbare unge.

Billund Kommune: For nogle unge er det ikke nok at få en at tale med i Headspace. De har heller ikke helt nok i de psykologsamtaler, de kan få, hvis de går på en af ungdomsuddannelserne. Mentorstøtte i forhold til at styrke disse unge til at få et job er heller ikke nok.

Derfor tager politikerne i unge- og kulturudvalget et forslag om et nyt gruppeforløb med, når byrådet sætter sig sammen for at fastlægge næste års kommunale budget.

- Vi synes, at der mangler et tilbud, der står imellem de lidt blødere tilbud, vi allerede har, og så psykiatrien. Vi mangler noget, der kan hjælpe de unge, inden de ender i psykiatrien. Der er også uklarhed om, hvem der tager sig af dem, når de kommer hjem fra psykiatrien, siger Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget.