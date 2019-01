Politikere vil følge anketal tættere

Billund Kommune: Det kan, som tidligere nævnt, godt betale sig at klage over afgørelser på det sociale område, hvis man er borger i Billund Kommune. Det fremgår af nye tal fra Ankestyrelsen, som sender mere end halvdelen af klagerne tilbage til fornyet behandling i kommunen.

På landsplan er den såkaldte omgørelsesprocent 38 procent for hele socialområdet, 21 procent for særlige bestemmelser for voksensocialområdet og 52 procent for børnehandicapområdet. For Billund Kommune var omgørelsesprocenten i 2017 53 procent for det samlede socialområde, 50 procent for særlige bestemmelser på voksensocialområdet og 75 procent for børnehandicapområdet.

Det er tal, som man ikke er stolte af i unge- og kulturudvalget:

- Vi er meget opmærksomme på, at det på ingen måde er tilfredsstillende og vil derfor også følge udviklingen tæt. Vi ser heldigvis allerede nu en forbedring af tallene, hvilket bekræfter os i, at de tiltag, der er blevet gjort, har den tilsigtede effekt. Men vi må også hele tiden være opmærksomme på, om vi kan gøre yderligere, siger formand Stephanie Storbank (V)