Politikere peger på ny samlet tandlægeklinik i Grindsted

Billund Kommune: Der skal nybygges en samlet behandlings- og tandreguleringsklinik i Grindsted - og alle andre klinikker i kommunen lukkes.

Det er anbefalingen i en rapport fra Cowi, der blandt andet har undersøgt kapacitetsudnyttelsen og medarbejdereffektiviteten i syv forskellige scenarier af en ny tandpleje-struktur i kommunen. Der skal gøres noget, for Billund Kommune har nemlig landets dårligste tandsundhed, når det gælder de 15-årige, og de unge fra 12 til 15 år har en dårlig tandsundhed.

Scenarierne strækker sig over at bibeholde nogle af de nuværende klinikker på forskellige måder og til at indføre en mobil undersøgelsesklinik, der kan køre rundt til skolerne. Cowi har dog valgt at anbefale en 100 procent centralisering, og den beslutning bakker politikerne i børneudvalget og Billund Kommunes Tandplejes lokale MED-udvalg op i et høringssvar.

- Det er klart den løsning, der gør mest for vores strategi, siger formand for børneudvalget Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), der nu sender rapporten videre til budgetforhandlinger. Her skal byrådet nå til enighed om, hvordan den fremtidige struktur kommer til at se ud.