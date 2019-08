Politikere ønsker dobbelt så mange penge til cykelstier

Billund Kommune: Der skal bruges dobbelt så mange penge på at lave nye cykelstier. Det mener i hvert fald politikerne i Billund Kommunes teknik- og miljøudvalg, som derfor går ind til efterårets budgetforhandlinger med et ønske om at fordoble puljen til cykelstier fra de nuværende fire millioner kroner om året til otte millioner årlige kroner.

- Det er et område, som vi har stor opmærksomhed på. Udvalget vil gerne arbejde for, at der bliver lavet flere stier, siger Per Nyhus (DF), som er formand for teknik- og miljøudvalget.

At politikerne ønsker beløbet til nye stier fordoblet, er der en ganske særlig grund til.

- For et par år siden blev der skrevet ind i budgetaftalen, at der skulle arbejdes for at få flere penge til stier. Efterfølgende blev det årlige beløb sat ned til fire millioner kroner, så der er lidt frustrationer over, at det aldrig er blevet til noget med den tilkendegivelse, fortæller Per Nyhus.