Politikere løber halvmarathon til Sydbankløbet - trods skavanker

Allan Munk Nielsen (K), 51 år, og Mads Helbo (R), 40, var klar til at løbe et halvmarathon lørdag formiddag til Sydbankløbet. Opvarmningen bestod - også - af et glas rødvin fredag aften.

Grindsted: Godt 21 kilometer havde de to politikere sat sig for at løbe lørdag formiddag til Sydbankløbet i Grindsted. De var de hårde drenge i klassen. Andre byrødder havde også taget imod invitationen om en løbetur, men havde valgt kortere distancer på ti og 4,2 kilometer. Men for Allan Munk Nielsen (K) og Mads Helbo (R) virkede et halvmarathon som den helt rigtige løbetur en grådiset oktoberformiddag. De to har gjort det før - løbet langt. Allan Munk Nielsen har seks marathon bag sig, mens Mads Helbo endnu drømmer om sit første, og nok er de særligt inviteret til Sydbankløbet i år sammen med deres byrådskolleger, men de var nok kommet alligevel.

Allan Munk Nielsen har været med i de seneste år, mens Mads Helbo har været med, når det har passet ind. For selvom de står der og lyder som om, de kan løbe rigtig langt, så er dagens distance en udfordring for dem begge, og det er derfor, den er valgt.

- Jeg ved faktisk ikke, om jeg gennemfører, men jeg har prøvet at løbe ti kilometer, og det ved jeg, at jeg kan, så det her er næste skridt, men jeg har ikke trænet så meget, som jeg kunne, siger Mads Helbo, der har døjet med fodboldskader og to korsbåndsoperationer og genoptræning over længere tid, men det er dejligt at løbe, det klarer og rydder hjernen, og det at bruge kroppens energi giver ny energi. Det er de to politikere enige om. De bevæger sig, fordi det fungerer godt for dem - selvom det ikke altid er lige nemt at komme afsted.