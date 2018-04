Politikere klar til at give IKA-talentprojekt millionstøtte

Billund Kommune: Med en stor flok børn og unge fra fodbold- og håndboldklubberne i Grindsted, Billund og Sdr. Omme samt nogle fra for eksempel taekwondoklubben, gymnastikforeningen og atletikklubben er IKA, Idræts- og Kulturakademiet, nu for alvor klar til at sætte gang i talentudviklingen blandt kommunens idrætsudøvere. Forprojektet er afsluttet og har vist, at der er et behov for noget mere end det, de enkelte foreninger i dag kan tilbyde.

Målet er at bygge et talentmiljø op fra bunden, fra 4. klasse, og sikre, at kommunen har et godt miljø, som giver de unge lyst til at blive i kommunen, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse. I dag oplever foreningerne "en udvandring" af udøvere, når de kommer til ungdomsuddannelsesalderen.Torsdag beslutter unge- og kulturudvalget, om man vil anbefale byrådet at støtte projektet fra juli, eller om man skal vente til budgetforhandlingerne. I så fald kan projektet først komme i gang i 2019.

Vi skal videre

Kris Jensen Skriver (S) synes umiddelbart, at det er pengene værd og ser mange perspektiver i talentudviklingsprojektet.

- Gennem projektet kan vi få udklækket flere trænere, hvilket ellers kan være en udfordring for den enkelte forening. Derudover kan jeg sagtens se, at børn fra ellers meget forskellige idrætsgrene kan have glæde af fælles fysisk træning. Når de bliver ældre, vil fælles metaltræning være oplagt. Jeg tror også, at det her kan være med til at skabe et endnu bedre miljø omkring campus. Måske giver det endda nogle lyst til at blive her, og det gør det ekstra interessant for kommunen, siger han.

Mads Helbo (RV) er enig:

- Projektet er en mulighed for at trække flere til campusmiljøet. Her er der et stort potentiale. Jeg kan også godt lide tankegangen om, at projektet er for dem, der vil. Man lærer at træne i dybden. Man lærer noget disciplin og at gå efter sit mål. Det er ikke kun for de store talenter. Det er for dem, der vil.