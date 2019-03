Politikerne vil analyserer flere muligheder for, at børn og unge stadig kan få undersøgt deres tænder ude i lokalsamfundene. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Nye forslag er kommet på bordet for, hvordan man kan forbedre tandsundheden blandt børn og unge i Billund Kommune. Nu skal alt analyseres, inden politikerne træffer beslutning.

Billund Kommune: Måske bliver det fortsat muligt for børn at få undersøgt deres tænder uden for centerbyerne. Det er i hvert fald på listen over de mulige scenarier, som politikere i Billund Kommune vil have analyseret, før der bliver taget en beslutning om, hvad der skal ske med den kommunale tandpleje. Baggrunden er, at de 15-årige i Billund Kommune har landets dårligste tandsundhed blandt jævnaldrende. For at forbedre børnenes tænder kom tandplejen derfor med et forslag om at centralisere tandplejen i Grindsted/Billund, så der kan blive mere tid til forebyggende arbejde. Det forslag mødte dog modvilje i landsbyerne, og derfor har politikere besluttet at undersøge flere alternativer.

Vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at vi ikke også om to år ligger sidst, hvad angår de ældste børns tandsundhed. Ann Charlotte G. Vilstrup, formand for børneudvalget

Nu er der kommet alternative forslag på bordet.

Alt skal undersøges Et af de nye forslag er at bevare og renovere de nuværende små undersøgelsesklinikker på skolerne i Hejnsvig, Sdr. Omme, Vorbasse og Filskov samtidig med at man samler behandlingen i Grindsted eller i Grindsted & Billund. Det skal også undersøges, hvad det vil koste at anskaffe en mobil undersøgelsesklinik, som kan køre ud til landsbyerne. Forslagene om at samle det hele i Grindsted eller Grindsted & Billund er stadig på bordet. Alt skal analyseres, så politikerne får det fulde overblik over fordele, ulemper og økonomien i hvert scenarie. - Det er vigtig for os at få de præcise tal på økonomien. Hvis vi ikke følger forvaltningens forslag om at centralisere, sådan så tandplejen kan udnytte personalets ressourcer mest effektivt, vil vi være nødt til at tilføre tandplejen midler, så man også kan prioritere det forebyggende arbejde, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget.

Det skal være borgervenligt Hvis der skal bygges ny klinik i Grindsted, skal den samtidig ligge i gåafstand til Campus, og det skal undersøges, om der for eksempel en gang om måneden kan være lørdagsåbent. - Det skal også være borgervenligt, siger Ann Charlotte G. Vilstrup. Uanset hvad analysen viser, bliver det først til efteråret, at der træffes endelig beslutning. Det sker, når byrådet mødes for at forhandle budget for 2020.