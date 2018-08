Politikere inviteres på løbetur

Grindsted: Som noget nyt i år har Grindsted Motion inviteret alle Billund Kommunes byrådsmedlemmer til at deltage i løbet på 4,2 km ruten samt fortræningerne. Poul Lund Mikkelsen fra Grindsted Motion og tovholder på Sydbankløbet fortæller, at det gjorde man, fordi man fra løbets side synes, det kunne være sjovt, at borgerne og byrådet mødes i en helt anden form for duel. Samtidig får byrådet muligheden for at vise, at de er foregangsmænd for den sundhedsvision, de selv har formuleret om, at "leve det gode sunde liv gennem personlige valg og fælles ansvar."

Grindsted Motion håber selvfølgelig også, at det kan være med til at få mere synlighed omkring løbet den 6. oktober, hvis byrådet deltager.

Invitationen af byrådet passer i øvrigt godt sammen med, at Sydbankløbet i år satser på at få mange holdtilmeldinger.

- Vi tilbyder en rabat ved tilmeldinger af hold på mere end ti deltagere, ligesom der er 1000 kr. i præmie til største hold, fortæller Poul Lund Mikkelsen.