Politikere godkender forslag om fritidshus i Hejnsvig

Hejnsvigs ene skoleklynge kan blive til nyt samlingssted i byen. Det sker dog først, når helhedsplanen for skolen er gennemført.

Hejnsvig: Politikerne i unge- og kulturudvalget har netop nikket ja til et forslag om at omdanne klynge 1 på Hejnsvig Skole til nyt fritids- og aktivitetshus for hele landsbyen.

Klyngen bliver tilovers, når skolen de kommende år bliver renoveret og bygget om, og i den forbindelse har borgerne været med til at pege på, hvad bygningen så kan bruges til. Her kunne være et fitnessrum, flere omklædningsrum, mødelokaler og rum til aktiviteter som billard, linedans, idræt om dagen og yoga.

Politikerne peger på, at de nuværende aktiviteter i klubhuset på Billundvej skal flyttes hen i det nye hus.

Der sker dog ikke noget lige med det første:

- Det skal altså først, når skolen er bygget om. Først herefter kan vi gå videre med de her ideer, og det bliver noget, vi skal have op ved budgetforhandlingerne, siger udvalgsformand Stephanie Storbank (V).