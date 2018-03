Politikere: - Vi tager medarbejderkritik meget alvorligt

Sagen kort

Handicapområdet har kæmpet med problemer med både økonomi, skiftende ledere og samarbejde i årevis. Det har JydskeVestkysten skrevet om flere gange.Så sent som ved dette års budgetforlig, besluttede politikerne at eftergive området en gæld på over fem millioner kroner, man har trukket rundt med stort set siden kommunesammenlægningen i 2007.



Først når kommunens regnskab er gjort op, kender man det endelige beløb. Beskeden fra økonomiafdelingen er, at økonomien følges tæt og ikke har udviklet sig, siden politikerne besluttede, at gælden sløjfes.