Politikere: Vi har brug for Friklinikken

I Region Syddanmarks sundhedsudvalg er hverken formand eller næstformand i tvivl om, at der også i fremtiden er brug for Friklinikken i Grindsted.

Grindsted: Selvom Friklinikken i Grindsted er trængt af patientnedgang siden flytningen til Grindsted og nu også står til at miste de plastikkirurgiske patienter, er der ingen tegn på, at Friklinikken ikke skal blive ved med at være der. Det skal den, pointerer flere politikere i regionsrådet.

- Friklinikken skal være i Grindsted, og der skal blive ved med at være en Friklinik. Den er jo en buffer i forhold til ventelisterne. Det vil svinge op og ned. I perioder er der brug for en type af behandlinger, og i andre perioder vil der være brug en anden type. Sådan vil det også være i fremtiden, siger Poul Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget.

Næstformand Kristina Nørgaard (V) er enig:

- Friklinikkens rolle er at aflaste, når sygehusene ikke kan følge med. Vi har sluppet for at betale sindssygt mange penge til privathospitaler, så jeg ser helt klart, at Friklinikken er en vigtig del af både Region Syddanmark og Grindsted Sygehus. Det var ikke populært at flytte den fra Give, men det skete altså for både at fremtidssikre Friklinikken og sygehuset i Grindsted.