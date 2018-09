Politiker vil drøfte hedebrand-sagen med forvaltning

Billund/Randbøl Hede: At Kirsten Møller blev forskrækket ved den store hedebrand på Randbøl Hede i maj, har formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune, Per Nyhus (DF), stor forståelse for.

- Jeg kan også sagtens forstå, hvorfor hun godt kunne tænke sig at fjerne de brændte træer, som hver gang minder hende om branden, siger Per Nyhus, der samtidig umiddelbart synes, det ville give god mening at etablere et brandbælte, sådan som Kirsten Møllers forsikringsselskab har foreslået.

- Men det er en sag med flere sider, og jeg kender ikke bestemmelserne godt nok til, at jeg kan sige noget mere konkret på nuværende tidspunkt. Til gengæld har jeg sendt en række spørgsmål til min forvaltning, som jeg afventer svar på, lyder det fra udvalgsformanden.